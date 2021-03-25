Знаменитого зайца у Петропавловской крепости отреставрируют

Полюбившуюся петербуржцам статую зайца у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, убрали, чтобы почистить и покрасить на время ремонта ледорезов.
Сотрудники ГБУ «Мостотрест» демонтировали знаменитую статую зверька из-за подготовки ледорезов, на которых он стоял, к ремонту. Их должны выровнять после завершения ледохода по Неве.
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25.03.2021 65
Работы будут проводиться поэтапно, но первым будет восстановлен ледорез, на котором размещается статуя зайца.