Задержан житель Пскова, в 2015 году убивший наркодилера в Сосновом Бору

По информации ivbg.ru, 24 марта задержан 30-летний житель Псковской области за убийство 36-летнего мужчины в ноябре 2015 года в Сосновом Бору. Труп убитого нашли в реке Коваш в феврале 2016 года.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стал перелом основания черепа. Также были сломаны ребра. Следствие установило, что в 2015 году ныне задержанный с тогда еще 23-летним товарищем решили ограбить наркодилера.

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Под предлогом покупки наркотиков, они договорились о встрече на берегу за общественной баней на улице Комсомольской в Сосновом Бору. Там они забили его насмерть битой и ногами, а затем скинули тело в реку.