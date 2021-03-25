Петербуржцу, которому лошадь откусила нос, сделали пластику

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»
Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»

Заключительная операция в городской клинической больнице Святителя Луки прошла успешна. Новый нос практически неотличим от настоящего.

В городской клинической больнице Святителя Луки в Петербурге провели уникальную операцию. Врачи воссоздали молодому человеку новый нос. Старый он потерял в декабре прошлого года, когда решил покормить коня и дать ему морковку.

Операцию провел специалист в области отоларингологии Андрей Макаров. Для этого он взял со лба вместе с волосами так называемый «индийский лоскут», после чего сформировал кончик носа, позаимствовав из ушной раковины хрящевой каркас, и в итоге отсёк лоскут, сформировав кончик носа.

Новый нос прижился так, что его практически не отличить от старого. Молодому человеку предстоит долгое наблюдение, а также коррекция и лазерная шлифовка. Об этом рассказали 78.ru. Фотоматериал предоставлен spbdnevnik.ru.

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