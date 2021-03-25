Дрозденко поручил ускорить установку АИТП, позволяющих ленинградцам экономить на платежах за отопление

Вопрос повышения энергоэффективности обсудили 25 марта на заседании правительства Ленинградской области.
Как сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев, в регионе запланирована установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в 368 многоквартирных домах в течение 2021-2023 годов.
Оборудование позволяет регулировать подачу тепла в конкретном здании. Например, уже установленные ранее 699 АИТП позволили сэкономить жителям и бюджету Ленинградской области 105 млн рублей на отоплении.
В ответ на это Александр Дрозденко отметил, что темпы установки должны быть выше. А при капремонте нужно уделять больше внимания энергосберегающим технологиям.
«Это сторицей возвращается при дальнейшей эксплуатации», – подчеркнул глава региона
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25.03.2021 61