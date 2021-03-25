Дрозденко поручил ускорить установку АИТП, позволяющих ленинградцам экономить на платежах за отопление

Вопрос повышения энергоэффективности обсудили 25 марта на заседании правительства Ленинградской области.

Как сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев, в регионе запланирована установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в 368 многоквартирных домах в течение 2021-2023 годов.

Оборудование позволяет регулировать подачу тепла в конкретном здании. Например, уже установленные ранее 699 АИТП позволили сэкономить жителям и бюджету Ленинградской области 105 млн рублей на отоплении.

В ответ на это Александр Дрозденко отметил, что темпы установки должны быть выше. А при капремонте нужно уделять больше внимания энергосберегающим технологиям.

«Это сторицей возвращается при дальнейшей эксплуатации», – подчеркнул глава региона