В ближайшее время в Ленобласти не будут ослаблять ограничения по COVID-19

Александр Дрозденко 25 марта на заседании правительства сообщил о том, что Ленинградская область не планирует менять системный подход к профилактическим и ограничительным мерам по COVID-19.

Как отметил глава региона, несмотря на то, что в Ленинградской области в три раза сократилось количество пациентов с COVID-19, все находится в пределах 100-120 новых заболевших ежесуточно.

«К сожалению, я не вижу тенденции к снижению», – заключил Александр Дрозденко

Таким образом, в ближайшее время в Ленинградской области не планируется ослаблять коронавирусные ограничения.

«Мы уже год держим системный подход, и мы не хотим его менять, чтобы не получить неуправляемую ситуацию», – подчеркнул Александр Дрозденко

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Некоторые ограничения ослабляли в конце февраля. Тогда пять районов Ленобласти перешли в зоны с более мягкими ограничениями. В ближайшее время в регионе не планируется вводить послабления коронавирусных ограничений.