26 марта ночью в Выборгском районе Ленобласти несколько раз будет перекрыто движение по федеральной трассе А-181 из-за строительства трубопровода.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» перекроет движение по трассе А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленинградской области. 26 марта 2021 года с 02:00 до 02:15 и с 03:30 до 03:45 на км 85+500 трассы А-181 будет осуществляться полное перекрытие движения. Проезд остановят не дольше чем на 15 минут по причине монтажа балок пролётного строения строящегося путепровода на пересечении трассы А-181 с региональной дорогой 41К-432 Подъезд к пос. Пушное.

Работы проводят в рамках ремонта участка федеральной дороги с 65-го по 100-й км. Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей учесть данную информацию, быть внимательными и осторожными при движении по участку. Об этом рассказали в sevzap.rosavtodor.ru.