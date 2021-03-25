Въезжающие в Финляндию должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 72 часов, либо пройти его на месте.

Власти Финляндии будут проводить обязательный медицинский контроль всех пересекающих границу до конца мая. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Требование действует с 1 по 30 апреля. Проверку будут проводить в пунктах Ваалимаа и Нуйямаа, а также в аэропорту и морских портах Хельсинки.

Для пересечения границы Финляндии нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 72 часов, либо пройти его на месте. Об этом рассказали 78.ru.

Недавно мы писали о том, что Финляндия с 18 марта вводит медконтроль на границе с Россией.