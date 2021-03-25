Иномарку за 2,1 млн рублей угнали в Кудрово

По информации ivbg.ru, 24 марта в полицию Всеволожского района обратился 40-летний работник предприятия по производству медицинского оборудования из Кудрово.
У него угнали черный Kia Sorento. Автомобиль был припаркован на ночь на Областной улице. Угонщик смог обойти штатную сигнализацию иномарки. Материальный ущерб автовладельца составил 2,1 млн рублей.
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16.03.2021 2037
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.