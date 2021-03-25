Иномарку за 2,1 млн рублей угнали в Кудрово

По информации ivbg.ru, 24 марта в полицию Всеволожского района обратился 40-летний работник предприятия по производству медицинского оборудования из Кудрово.

У него угнали черный Kia Sorento. Автомобиль был припаркован на ночь на Областной улице. Угонщик смог обойти штатную сигнализацию иномарки. Материальный ущерб автовладельца составил 2,1 млн рублей.

Вам будет интересно Видео: в мужчину выстрелили из сигнального пистолета и добили ножом в голову в Купчино По информации ivbg.ru, 16 марта около 13:00 в Купчино один мужчина выстрелил в другого из сигнального пистолета, а потом попытался добить... 16.03.2021 2037

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.