В Шпаньково спасли кота, четыре дня просидевшего в вентшахте

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели вызволили кота, просидевшего в вентиляционной шахте дома четыря дня.

Подробности спасательной операции рассказали волонтеры службы “Кошкиспас”.

Чтобы вызволить кота спасатели сделали отверстие в стене. Худого и пыльного котика удалось достать без повреждений. Более того, переживающие за животное заявители решили оставить «маленькую кису» себе, он чувствует себя хорошо.

Ранее мы рассказывали, что в Тосно-2 спасли 14 собак, которые жили на участке у нерадивого хозяина и нуждались в лечении. Ветеринары госветслужбы забрали собак и вылечили их. Теперь им ищут новый дом.