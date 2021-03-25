В Тосно у нерадивого хозяина забрали более 10 собак

Автор: Гузель Галимова
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В Тосно-2 спасли 14 собак, которые жили на участке у нерадивого хозяина и нуждались в лечении.

Об этом Александру Дрозденко рассказала местная во время прямой телефонной линии. Глава региона поручил госветслужбе разобраться с ситуацией.

Вместе с родственниками хозяина собак, полицейскими и волонтерами ветеринары забрали собак и вылечили их. Теперь 11 взрослым собакам и двум щенкам ищут новый дом.

Фото: Администрация Ленинградской области, ВК.
В Тосно у нерадивого хозяина забрали более 10 собак Тосно-2, Тосненский район, собаки, Ленобласть
В Тосно у нерадивого хозяина забрали более 10 собак Тосно-2, Тосненский район, собаки, Ленобласть

Ранее мы рассказывали, что в Гатчине подросток вытащил упавшую в колодец с нечистотами собаку.

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