В Петербурге и Ленобласти с начала месяца поймали 148 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД продолжают на дорогах Петербурга и Ленобласти проводить рейды «Нетрезвый водитель».

Всего с начала месяца выявлено 148 нетрезвых водителей, 11 из которых находились в состоянии наркотического опьянения. 23 автомобилиста стали фигурантами уголовного дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. 92 водителя отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что ближайший внеплановый рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в ночь с 27 на 28 марта на территории двух регионов.