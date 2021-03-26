В Гатчинском районе на волю выпустили сотню серых куропаток

Серые куропатки были специально выращены, таким образом восстанавливают популяцию птиц в регионе.

25 марта в Гатчинском районе Ленобласти выпустили очередную партию серых куропаток. К слову, птица занесена в областную Красную книгу. В охотнадзоре добавили, что выпущенные ранее особи уже организуют пары и размножаются в естественной среде обитания.

Выращивание серой куропатки, с последующем выпуском в дикую природу, уже четвертый год в Ленобласти осуществляется в рамках госпрограммы Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. За этот период выпущено около 500 птиц.