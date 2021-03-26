Экопродукция лодейнопольской фермы получила международный знак качества

Экомаркировку «Листок жизни» получила продукция экофермы «Алеховщина» из Лодейнопольского района. Это первая в Ленобласти ферма, удостоенная такого знака.

Хозяйство успешно прошло независимую проверку на соответствие экологическим критериям, требованиям стандартов, которые охватывают весь жизненный цикл продукции. Экологический сертификат получили такая продукция, как козье молоко, картофель, куриные яйца, творог, сыр «Рикотта» и «Качотта».

«Листок жизни» — это единственная в России экомаркировка, признанная на международном уровне.

Ранее мы рассказывали, что Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака «Ленинградская марка качества». Маркировать будут сельскохозяйственную и пищевую продукцию, произведенную на территории Ленобласти. Сейчас определяется регламент использования знака. Ранее «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти.