Туман, дождь и до +13 градусов ожидается в Ленобласти 27 марта

В субботу, 27 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ожидается туман. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4…+1°C, днем +6…+11°C, на юге местами до +13°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.