Уникальная фарфоровая коллекция перешла музею в дар от петербургских коллекционеров Светланы Доценко и Сергея Рябинкина.

Музею «Царского Села» подарили экспонаты из Королевского фарфора Германии. Об этом музей сообщил в своих социальных сетях. В коллекции 25 предметов начала 20 века — это фарфоровые чашки, блюда молочники и графины, а также рамки для фотографий в стиле модерн. Все они составят экспозицию императорского дома после его реставрации.

Столь драгоценный сервиз музею подарили петербургские коллекционеры Светлана Доценко и Сергей Рябинкина. Музей особенно благодарен за такой ценный вклад во время пандемии, поскольку самостоятельно пополнять коллекцию они не могут из-за финансовых трудностей. Об этом рассказали 78.ru.

Источник: vk.com / Царское село Источник: vk.com / Царское село Источник: vk.com / Царское село Источник: vk.com / Царское село Источник: vk.com / Царское село Источник: vk.com / Царское село