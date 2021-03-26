Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: vk.com / Царское Село
Источник: vk.com / Царское Село

Уникальная фарфоровая коллекция перешла музею в дар от петербургских коллекционеров Светланы Доценко и Сергея Рябинкина.

Музею «Царского Села» подарили экспонаты из Королевского фарфора Германии. Об этом музей сообщил в своих социальных сетях. В коллекции 25 предметов начала 20 века — это фарфоровые чашки, блюда молочники и графины, а также рамки для фотографий в стиле модерн. Все они составят экспозицию императорского дома после его реставрации.

Столь драгоценный сервиз музею подарили петербургские коллекционеры Светлана Доценко и Сергей Рябинкина. Музей особенно благодарен за такой ценный вклад во время пандемии, поскольку самостоятельно пополнять коллекцию они не могут из-за финансовых трудностей. Об этом рассказали 78.ru.

Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"Источник: vk.com / Царское село
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Королевский фарфор Германии пополнил ряды экспонатов музея «Царского Села» — фото Экспонат, царское село, фарфор, музей, "Сервиз"
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