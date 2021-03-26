Столкнулись Citroen C4 и Kia Ceed. Были госпитализированы 26-летняя беременная женщина и доставлен в больницу 36-летний мужчина.

Авария произошла на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. В результате столкновения двух автомобилей Citroen C4 и Kia Ceed пострадали два человека. Беременная женщина 26-лет, которую отвезли в роддом и 36-летний мужчина с травмой глаза, которого доставили в больницу.

Авария попала на видеокамеры, записи которых взяты с 78.ru. По данному факту проводится проверка. Об этом рассказали 78.ru.