Столкнулись Citroen C4 и Kia Ceed. Были госпитализированы 26-летняя беременная женщина и доставлен в больницу 36-летний мужчина.
Авария произошла на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. В результате столкновения двух автомобилей Citroen C4 и Kia Ceed пострадали два человека. Беременная женщина 26-лет, которую отвезли в роддом и 36-летний мужчина с травмой глаза, которого доставили в больницу.
Авария попала на видеокамеры, записи которых взяты с 78.ru. По данному факту проводится проверка. Об этом рассказали 78.ru.
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