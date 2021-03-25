«Мы думаем, что у старшего брата должна быть обязательно младшая сестра» — уверенно заявляет Мария.
В Петербурге в роддоме №18 стала матерью женщина в возрасте 58 лет. Малыш родился весом 2 кг 4 грамма и ростом 49 см. Наши коллеги из 78.ru пообщались с женщиной и выяснили как она решилась на роды и как себя чувствует себя её ребенок.
Женщина рассказала что ребенок чувствует себя хорошо. Мальчика назвали Юрой и завтра ему исполнится неделя. Сначала супруги в 2019 году обследовались в клинике Мюнхена, где врач сначала выразил оптимизм в отношении родов и дал одобрение, но потом стал отговаривать.
Затем Мария с мужем решились сделать роды в России, потому что в Москве и Петербурге есть хорошие специалисты в этом направлении. И на связи с женщиной постоянно были врачи, поддерживающие её в этот трудный период.
Об этом рассказали 78.ru.