«Мы думаем, что у старшего брата должна быть обязательно младшая сестра» — уверенно заявляет Мария.

В Петербурге в роддоме №18 стала матерью женщина в возрасте 58 лет. Малыш родился весом 2 кг 4 грамма и ростом 49 см. Наши коллеги из 78.ru пообщались с женщиной и выяснили как она решилась на роды и как себя чувствует себя её ребенок.

Женщина рассказала что ребенок чувствует себя хорошо. Мальчика назвали Юрой и завтра ему исполнится неделя. Сначала супруги в 2019 году обследовались в клинике Мюнхена, где врач сначала выразил оптимизм в отношении родов и дал одобрение, но потом стал отговаривать.

Затем Мария с мужем решились сделать роды в России, потому что в Москве и Петербурге есть хорошие специалисты в этом направлении. И на связи с женщиной постоянно были врачи, поддерживающие её в этот трудный период.

— Из-за моего давления мне сначала не хотели делать ЭКО, но мой муж меня во всём поддерживал, мы как единое целое. И мы думаем, что у старшего брата должна быть обязательно младшая сестра, — оптимистично заявляет Мария.

Об этом рассказали 78.ru.