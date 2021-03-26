Экс-военный в розыске задержан под Краснодаром за вымогательства в Петербурге

По информации ivbg.ru, 25 марта в городе Кропоткин Краснодарского края задержан 30-летний уроженец Туркмении. Ему вменяют грабеж, мошенничество и три эпизода вымогательства.

Следствие установило, что во время службы по контракту в Санкт-Петербургском высшем военном училище радиоэлектроники в период с ноября 2009 года по март 2010 года ныне задержанный отбирал деньги у сослуживцев.

Вам будет интересно Застолье в Русско-Высоцком закончилось гибелью гостя из Чечни По информации ivbg.ru, 25 марта около 20:30 на телефон экстренных служб 112 позвонил 58-летний житель села Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе. Он... 26.03.2021 51

Мужчину объявили в федеральный розыск в январе 2011 года. В ближайшее время задержанного доставят в Санкт-Петербург.