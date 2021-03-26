Ленобласть будет контролировать дороги региона в ожидании весеннего паводка

Автор: Анастасия Щербакова
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Дороги области встречают весну
Источник: lenobl.ru

На региональных трассах, протяженностью около 9,3 тысячи километров, расположено более 11 тысяч водопропускных труб и 561 мост.

Дорожные службы Ленинградской области готовятся к предстоящим весенним паводкам в регионе. Дорожники активно обследуют водопропускные трубы и проводят промеры глубин водоемов у мостов. Следить есть за чем: в области более 11 тысяч водопропускных труб и 561 мост.

Для контроля уровня талых вод в муниципальных районах Ленобласти созданы пункты мониторинга и противопаводковые комиссии. «Ленавтодор» займется контролем готовности областных дорог к прохождению весеннего паводка. Следить предстоит за участком сети региональных трасс около 9,3 тысячи километров.

Администрация Ленобласти напоминает о работе круглосуточной «горячей» дорожной линии — 8(812) 251-42-84. Здесь принимаются заявки автомобилистов о ситуации на дорогах и, в том числе, о подъеме уровня талых вод. На связи и официальный аккаунт дорожников в Instagram — @dorogi_lo. Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области.

Ленинградская область готовится к апрельским паводкам. Этот вопрос поднимался 23 марта на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

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19.03.2021 247
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