Полиция задержала юных «зацеперов», бесплатно путешествовавших по Ленобласти

Несколько молодых людей попались сотрудникам транспортной полиции в пятницу, 26 марта. По области они путешествовали между вагонами грузового поезда «Санкт-Петербург – Бабаево».

Как сообщает Online47, ссылаясь на Управление на транспорте МВД России по СЗФО, «зацеперами» оказались жители Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 21 года. Один из молодых людей – гражданин дальнего зарубежья.

Путешественники на данном поезде собирались добраться до Тихвина, но конечной остановкой для них стала станция Волховстрой. Там их задержала полиция, где и составила протоколы об административном правонарушении. Также ребятам пришлось заплатить небольшой штраф, после чего их отпустили.