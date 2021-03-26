Полиция задержала юных «зацеперов», бесплатно путешествовавших по Ленобласти

Несколько молодых людей попались сотрудникам транспортной полиции в пятницу, 26 марта. По области они путешествовали между вагонами грузового поезда «Санкт-Петербург – Бабаево».
Как сообщает Online47, ссылаясь на Управление на транспорте МВД России по СЗФО, «зацеперами» оказались жители Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 21 года. Один из молодых людей – гражданин дальнего зарубежья.
Путешественники на данном поезде собирались добраться до Тихвина, но конечной остановкой для них стала станция Волховстрой. Там их задержала полиция, где и составила протоколы об административном правонарушении. Также ребятам пришлось заплатить небольшой штраф, после чего их отпустили.
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23.03.2021 122