С 1 апреля из Петербурга запустят дополнительные электрички в пригороды и Ленобласть

С 1 апреля на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда.

Как сообщает пресс-службе АО «СЗППК», в частности, дополнительные электрички запустят между Петербургом и Красным Селом, Ораниенбаумом, Поселком, Шапками, Каннельярви, Павловском, Мгой, Белоостровом, Сосново, Любанью, Зеленогорском и Васкелово. Также больше поездов будет ходить между Сиверской и Лугой, Шапками и Тосно, Мгой и Обухово, Рощино и Кирилловское.

С подробным расписанием всех поездов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее по Ленобласти предложено запустить туристический поезд. Он будет в пути около двух суток. За это время пассажиры смогут посетить достопримечательности Русского Севера.