В Тихвине спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома

Один человек пострадал — его госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Сообщение о возгорании в первом микрорайоне Тихвина поступило на пульт пожарно-спасательной службы 27 марта в начале двенадцатого часа вечера. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки.

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На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к 23.42. Из горевшего помещения спасатели вынесли 67-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Из соседних квартир были эвакуированы 10 человек.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.