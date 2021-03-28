В Тихвине спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома

Один человек пострадал — его госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Сообщение о возгорании в первом микрорайоне Тихвина поступило на пульт пожарно-спасательной службы 27 марта в начале двенадцатого часа вечера. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки.
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28.03.2021 72
На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к 23.42. Из горевшего помещения спасатели вынесли 67-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Из соседних квартир были эвакуированы 10 человек.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.