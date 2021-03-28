Врач развеяла главный миф о пользе молока

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала «Звезде», почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в магазинном молоке.

«При пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая — не усваивается», — пояснила она.

Она добавила, что это же касается и других молочных продуктов, например творога. При недостатке кальция нутрициолог рекомендовала добавлять в еду петрушку, в которой его «в десять раз больше». А рекордсменами по содержанию этого важного микроэлемента являются мак и кунжут.