Повешенного мужчину обнаружили на детской площадке в Кудрово

Тело человека на детской площадке в парке «Оккервиль» обнаружили утром 26 марта. Мужчину нашли повешенным на перекладине лестницы одной из горок.
Прибывшие на место сотрудники полиции не зафиксировали следов насильственной смерти. Тело мужчины направили в морг Всеволожской больницы до назначения судебно-медицинской экспертизы. Личность умершего еще не установлена.
Как сообщают свидетели происшествия, погибшим может быть один из рабочих со стройплощадки.
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