Повешенного мужчину обнаружили на детской площадке в Кудрово

Тело человека на детской площадке в парке «Оккервиль» обнаружили утром 26 марта. Мужчину нашли повешенным на перекладине лестницы одной из горок.

Прибывшие на место сотрудники полиции не зафиксировали следов насильственной смерти. Тело мужчины направили в морг Всеволожской больницы до назначения судебно-медицинской экспертизы. Личность умершего еще не установлена.

Как сообщают свидетели происшествия, погибшим может быть один из рабочих со стройплощадки.