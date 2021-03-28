В Тосно задержали женщину, сбившую двух девушек-подростков

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Тосно автомобиль на полном ходу сбил на “зебре” двух девочек-подростков. Одна из них умерла по дороге в больницу, вторая — находится в тяжелом состоянии.
Следствие установило, что водитель не пропустила девушек-подростков, переходивших по нерегулируемому пешеходному переходу. 29-летнюю женщину задержали за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Возбуждено уголовное дело. В скором времени ей будет избрана мера пресечения.
Паблик “Мэш на Мойке” пишет, что виновница смертельного ДТП получила права в июле 2020 года. Она рассказал, что автобус помешал обзору, девочек она не видела.
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