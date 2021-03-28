Фото: в Мурино у храма нашли привязанного пса с запиской

В Мурино неизвестный привязал пса к забору храма и бросил, прицепив очень неоднозначную записку. В ней он объясняет причины своего поступка.

В записке говорилось, что собака разрушала квартиру, а отпустить животное «на волю бога» ему посоветовал некий священник.

Пес сильно замерз и исхудал от голода. Сейчас ему помогают сотрудники Фонда помощи шнауцерам. Животное накормили, отмыли и временно приютили, пока не найдут новых хозяев.

Ранее мы рассказывали, что в посёлке Неппово спасли упавшее гнездо весом 150 кг, где 40 лет жили аисты.