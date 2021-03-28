Более 200 жителей Петербурга и Ленобласти получили реальные сроки за нападения на полицейских

За минувший 2020 год сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели более 300 проверок после нападения на полицейских при исполнении.

Было возбуждено 311 уголовных дел, в 264 из которых подсудимых признали виновными. В итоге 232 человека получили наказание в виде лишения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Например, в 2019 году 32-летняя пьяная женщина напала на сотрудников патрульно-постовой службы полиции на Большой Посадской улице. Было возбуждено уголовное дело. В июле прошлого года ее приговорили к 8 годам лишения свободы.

Добавляется, что такие преступления в последние годы все чаще заканчиваются реальным сроком.