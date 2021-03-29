Тренер женской сборной Петербурга по баскетболу умер во время матча своей команды

Главный тренер женской команды «Санкт-Пектербург-1» по баскетболу Виктор Королев скончался 28 марта во время матча с «Москва-3» за бронзовые медали первенства России.

Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался на девятой минуте матча, после чего встреча была остановлена.

Департаментом Российской федерации баскетбола принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1. О деталях медальных встреч заиление будет сделано позднее.