Тренер женской сборной Петербурга по баскетболу умер во время матча своей команды

Главный тренер женской команды «Санкт-Пектербург-1» по баскетболу Виктор Королев скончался 28 марта во время матча с «Москва-3» за бронзовые медали первенства России.
Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался на девятой минуте матча, после чего встреча была остановлена.
Департаментом Российской федерации баскетбола принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1. О деталях медальных встреч заиление будет сделано позднее.
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26.03.2021 124