Тренер женской сборной Петербурга по баскетболу умер во время матча своей команды

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Главный тренер женской команды «Санкт-Пектербург-1» по баскетболу Виктор Королев скончался 28 марта во время матча с «Москва-3» за бронзовые медали первенства России.

1_1293239
Фото: Федерация баскетбола Петербурга

Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался на девятой минуте матча, после чего встреча была остановлена.

Департаментом Российской федерации баскетбола принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1. О деталях медальных встреч заиление будет сделано позднее.

Вам будет интересно
Тренер женской сборной Петербурга по баскетболу умер во время матча своей команды Санкт-Петербург, Виктор Королев, баскетбол
Петербургский СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ
СКА победил московское «Динамо» со счетом 4:0 в пятом матче полуфинала Западной конференции КХЛ. В матче отличились Евгений Тимкин (20 минута),...
26.03.2021 124
Автор