Марафонец из Санкт-Петербурга пробежал почти 10000 километров

Марафонец из Санкт-Петербурга Максим Егоров находится на завершающей стадии своего забега во Владивосток.

«Спасибо каждому человеку, кто меня поддерживал и поддерживает. Без вас я бы так далеко не добежал», – комментирует последний рывок Максим Егоров

Свой забег спортсмен начал 1 февраля 2020 года. За это время он преодолел уже больше 9000 километров с одним рюкзаком и пробежал по территории 22 регионов России. Жил во время дистанции Максим Егоров, преимущественно, у друзей и знакомых.