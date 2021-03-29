Марафонец из Санкт-Петербурга пробежал почти 10000 километров

Марафонец из Санкт-Петербурга Максим Егоров находится на завершающей стадии своего забега во Владивосток.
«Спасибо каждому человеку, кто меня поддерживал и поддерживает. Без вас я бы так далеко не добежал», – комментирует последний рывок Максим Егоров
Свой забег спортсмен начал 1 февраля 2020 года. За это время он преодолел уже больше 9000 километров с одним рюкзаком и пробежал по территории 22 регионов России. Жил во время дистанции Максим Егоров, преимущественно, у друзей и знакомых.
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