Актер «Сталинграда» сдал воду из унитаза для освидетельствования на наркотики

По информации ivbg.ru, 27 марта около 22:30 в ходе рейда возле дома № 49 на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге полицейские обратили внимание на арендованный Renault.

При общении с 36-летним водителем они заподозрили, что, перед тем как сесть за руль, он употреблял запрещенные вещества. Автомобилисту предложили пройти медицинское освидетельствование.

Поехали к врачу. Там мужчина вместо своего биоматериала зачерпнул воду из унитаза. Полицейские расценили это как отказ от медосвидетельствования по статье 12.26 КоАП РФ.

Нарушителем оказался 36-летний актер театра и кино. Он принимал участие в съемках кинокартин «Сталинград», «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы». Ему грозят штраф или лишение водительских прав до двух лет.