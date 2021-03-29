В Ленобласти из 1 234 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией заняты 839

На сегодняшний день в Ленобласти развернуто 1 234 коек для пациентов с COVID-19, из них 395 — свободны, в том числе 151 реанимационная.

За последние сутки в областные стационары были госпитализированы 14 человек с подтвержденным диагнозом и 16 — с внебольничной пневмонией. Всего за прошедшие 24 часа COVID-19 был подтвержден у 98 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласть за последнюю неделю поступило 31 100 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 30 – мобильные бригады.