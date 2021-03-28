В Ленобласть доставили еще одну партию вакцины от COVID-19

В Ленобласть поступило еще 14 900 доз вакцины «Спутник V».

В общей сложности, за эту неделю на склад ЛОГП «Ленфарм» доставили 31 100 комплектов препарата. В ближайшее время их доставят в районные больницы.

Напомним, вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 30 – мобильные бригады. Первый компонент вакцины получили 64 330 человек.

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В Ленобласти за последние сутки выявили 102 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 578 человек, выздоровели — 36 580.