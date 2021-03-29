В Ленобласти хотят построить семь мусороперерабатывающих заводов до 2024 года

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Согласно схеме территориального планирования Минэкономразвития, до 2024 года в Ленинградской области построят семь мусороперерабатывающих комплексов.

Объекты могут появиться:

  • в Выборгском районе, рядом с поселением Первомайское;
  • в Гатчинском районе, рядом с деревней Шаглино;
  • в Волховском районе, рядом с деревней Кути;
  • во Всеволожском районе, рядом с поселком Рахья;
  • в Кингисеппском районе, рядом с деревней Первое Мая;
  • в Кировском районе, рядом с поселком Мга;
  • в Приозерском районе, рядом с поселком Тракторное.

Мощность каждого завода – от 100 тыс. до 1 млн тонн. Проект проходит согласование, его окончательный вариант должен быть представлен в III–IV квартале 2021 года. Затем по каждому объекту состоятся общественные слушания и экспертизы.

Вам будет интересно
В Ленобласти хотят построить семь мусороперерабатывающих заводов до 2024 года Мусороперерабатывающий завод, Ленинградская область
Около 60% СНТ Ленобласти заключили договоры на вывоз мусора
Остальные 40% СНТ и ДНП Ленобласти пользуются услугами нелегальных перевозчиков или выбрасывают отходы в лесах, полях, на обочинах сельских дорог.  Как...
29.03.2021 77
Автор