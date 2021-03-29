В Ленобласти хотят построить семь мусороперерабатывающих заводов до 2024 года

Согласно схеме территориального планирования Минэкономразвития, до 2024 года в Ленинградской области построят семь мусороперерабатывающих комплексов.
Объекты могут появиться:
- в Выборгском районе, рядом с поселением Первомайское;
- в Гатчинском районе, рядом с деревней Шаглино;
- в Волховском районе, рядом с деревней Кути;
- во Всеволожском районе, рядом с поселком Рахья;
- в Кингисеппском районе, рядом с деревней Первое Мая;
- в Кировском районе, рядом с поселком Мга;
- в Приозерском районе, рядом с поселком Тракторное.
Мощность каждого завода – от 100 тыс. до 1 млн тонн. Проект проходит согласование, его окончательный вариант должен быть представлен в III–IV квартале 2021 года. Затем по каждому объекту состоятся общественные слушания и экспертизы.
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29.03.2021 77