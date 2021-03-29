В Ленобласти хотят построить семь мусороперерабатывающих заводов до 2024 года

Согласно схеме территориального планирования Минэкономразвития, до 2024 года в Ленинградской области построят семь мусороперерабатывающих комплексов.

Объекты могут появиться:

в Выборгском районе, рядом с поселением Первомайское;

в Гатчинском районе, рядом с деревней Шаглино;

в Волховском районе, рядом с деревней Кути;

во Всеволожском районе, рядом с поселком Рахья;

в Кингисеппском районе, рядом с деревней Первое Мая;

в Кировском районе, рядом с поселком Мга;

в Приозерском районе, рядом с поселком Тракторное.

Мощность каждого завода – от 100 тыс. до 1 млн тонн. Проект проходит согласование, его окончательный вариант должен быть представлен в III–IV квартале 2021 года. Затем по каждому объекту состоятся общественные слушания и экспертизы.