Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Фото — Online47

Ожидается, что очистные сооружения будут эффективно очищать стоки в соответствии с высокими нормативами. 

Губернатор Александр Дрозденко совершил рабочий визит в Подпорожье, в рамках которого проверил ход работ над канализационными очистными сооружениями на улице Физкультурной.

Работы ведёт «Леноблводоканал». По плану, должны закончить к концу года. Фондом содействия реформированию ЖКХ было выделено более 350 млн рублей на проведение работ.

Также было отмечено что материалы используемые в строительстве полностью российского производства. Ожидается, что очистные сооружения будут эффективно очищать стоки в соответствии с высокими нормативами. Суточная производительность комплекса составит 5 000 м3.

На данном этапе закончено строительство фундаментов и резервуаров основных объектов и КОС. В процессе строительства находится основное здание и наружные сети. Об этом рассказали online47.ru.

Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье Подпорожье, Ленобласть, Александр ДрозденкоИсточник: Фото - Online47
Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье Подпорожье, Ленобласть, Александр ДрозденкоИсточник: Фото - Online47
Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье Подпорожье, Ленобласть, Александр ДрозденкоИсточник: Фото - Online47
Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье Подпорожье, Ленобласть, Александр ДрозденкоИсточник: Фото - Online47
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Александр Дрозденко проверил ход реконструкции канализационных систем в Подпорожье Подпорожье, Ленобласть, Александр Дрозденко
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