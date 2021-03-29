Ожидается, что очистные сооружения будут эффективно очищать стоки в соответствии с высокими нормативами.

Губернатор Александр Дрозденко совершил рабочий визит в Подпорожье, в рамках которого проверил ход работ над канализационными очистными сооружениями на улице Физкультурной.

Работы ведёт «Леноблводоканал». По плану, должны закончить к концу года. Фондом содействия реформированию ЖКХ было выделено более 350 млн рублей на проведение работ.

Также было отмечено что материалы используемые в строительстве полностью российского производства. Ожидается, что очистные сооружения будут эффективно очищать стоки в соответствии с высокими нормативами. Суточная производительность комплекса составит 5 000 м3.

На данном этапе закончено строительство фундаментов и резервуаров основных объектов и КОС. В процессе строительства находится основное здание и наружные сети. Об этом рассказали online47.ru.

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