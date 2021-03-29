В Подпорожском районе до 2025 года будет расселено 133 аварийных дома

В Подпорожском районе Ленобласти до 2025 года будет расселено 34,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переедут более 2 тысяч человек.

Для расселения аварийных домов в Подпорожье строят новый микрорайон. Уже в сентябре этого года в эксплуатацию будет введен первый дом на 135 квартир. После здание сразу же передадут муниципалитету для выдачи ключей новым жильцам.

Всего в этом квартале возведут шесть домов на 660 квартир, общая жилая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров.

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В этом году также будет сделана инженерная подготовка земельного участка для всех последующих очередей строительства: построена котельная на весь комплекс, подведены сети водо- и теплоснабжения, а также канализация.

Всего в Ленобласти до конца года в новые квартиры переедут около 2 тысяч жителей аварийных домов. Часть жилья для будет приобретена на вторичном рынке, а остальные квартиры жители Ленобласти получат в шести новых многоквартирных домах. Их строительство идет по графику и завершится в этом году.