Следователями установлено, что подозреваемый поссорился с жертвой на вокзале, избил его на глазах у сына, а затем вывез в лес и убил.

Следственным управлением СК России по Ленинградской области открыты обстоятельства очередного дела далеко «минувших лет». Подозреваемым в жестоком убийстве оказался 59-летний житель Бокситогорского района.

Следователи восстановили картину преступления сентября 1997 года. Всё началось на вокзале станции Ефимовский в Бокситогорском районе. На станции произошел конфликт подозреваемого и жертвы, который на тот момент был вместе с сыном. Убитый сделал замечание подозреваемому насчет нецензурной брани. За это он был избит на глазах у сына, а затем вывезен в лес и жестоко убит. Мужчине нанесли множество ножевых ранений в жизненно важные органы.

Расследование будет продолжено. Следователями решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали online47.ru.

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