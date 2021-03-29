Женщину, сбившую в Тосно двух школьниц, отправили под домашний арест

Стала известна предварительная мера пресечения жительнице Тосно, совершившей наезд на двух девушек-подростков, одна из которых погибла.

Сидевшую за рулем автомобиля, наехавшего на детей, отправили под домашний арест. Суд избрал меру пресечения виновнице ДТП по ходатайству следствия. Об этом стало известно Online47 со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленобласти в понедельник, 29 марта.

Напомним, трагедия произошла в Тосно 27 марта, около 19:00. ivbg.ru публиковали кадры страшной аварии, которые были размещены в группе «Тосно ВКонтакте«. Девочка 2005 года рождения скончалась по пути в больницу, ее подруга, 2004 года рождения, находится в тяжелом состоянии.