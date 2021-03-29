Следствие опасается его бегства за границу.

Кронштадтский районный суд Петербурга поместил под стражу Сергея Добкина, инженера Ленинградской военно-морской базы. Он обвиняется в краже и перепродаже государственного имущества.

Старший инженер отделения подготовки судов украл 131 тыс. дизтоплива на 3 млн в период с 9 декабря 2020 года по 22 марта 2021 года. 26 марта Добкин был задержан.

По мнению следствия оставлять Добкина на свободе опасно. За границей у него есть квартира и он как раз занимался изготовлением загранпаспорта, что говорит о его возможности скрыться от суда и сбежать из России. Добкин и его адвокат настаивали на домашнем аресте. Об этом рассказали 78.ru.