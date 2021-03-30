В Африку отправили более 80 тонн свиных копытцев из Ленобласти

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Петербурге оформили документы на экспорт в Габон более 83 тонн свиных субпродуктов.

Три партии замороженных свиных субпродуктов доставят компании, расположенной на западе Габона – в город Порт-Жантель. Поставщиком замороженной продукции выступило предприятие из Ломоносовского района Ленобласти.

Груз полностью соответствует ветеринарным требованиям государства-импортера. Продукцию отправили в адрес получателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее девять тонн свиных кудрявок не прошли проверку петербургского Россельхознадзора. Мясные субпродукты прибыли из Татарстана.