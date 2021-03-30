В Петербурге, как и во всей средней полосе России, начинается сезон клещей: они активны с апреля и до поздней осени.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в медучреждения с укусами клещей обратились 14 138 человек, из них 2 776 – дети до 17 лет. Это на три тысячи меньше, чем в 2019 году, тогда за помощью к врачам пришли 17 280 человек, сообщают «Невские новости«.

В 2020 году зарегистрировано 35 случаев клещевого энцефалита в 14 районах города, но не было ни одного летального исхода. При этом заболеваемость боррелиозом в городе за год уменьшилась более чем в два раза: подтверждено 163 случая, при этом 36 из них у детей.

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Больше всего укусов клещей произошло в Курортном, Пушкинском, Приморском, Красногвардейском, Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Однако чаще всего петербуржцы привозят клещей с территории Ленобласти и других близлежащих областей.

В Ленобласти тем временем после зимней спячки начали выползать змеи. Их заметили в Приозерском и Всеволожском районах.