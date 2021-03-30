В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Предлагается изменить ряд законов, в том числе и «Об ответственном обращении с животными».

Авторы инициативы считают, что принятие такое меры поможет в России снизить число бродячих животных на улице. Потерявшихся животных будет проще вернуть владельцам, а закон станет «сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».

За регистрацию питомцев, по задумке авторов, будет отвечать региональная администрация.

Вам будет интересно В Ленобласти области могут разрешить усыпление бездомных животных По словам депутатов, оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. Депутаты от «Единой России» внесли в... 16.03.2021 224

Авторы законопроекта также предложили запретить отпускать привитых и стерилизованных бродячих собак и кошек рядом с детсадами, школами, детскими игровыми площадками и больницами.