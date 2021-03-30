Фото: шестерых рыбаков эвакуировали с отколовшейся льдины в Волховском районе  

По информации ivbg.ru, 30 марта около 04:30 на телефон экстренных служб 112 сообщили о том, что на отколовшейся возле базы отдыха «Креницы» льдине на Ладоге в Волховском районе оказались трое мужчин.

К терпящими бедствие отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. На берег мужчин доставили судном на воздушной подушке. На обратном пути спасатели подобрали еще троих рыбаков.

По словам одного из спасенных, он рыбачил утром с друзьями. От берега они отошли на 200 метров. При этом лед показался им достаточно крепким.