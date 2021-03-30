Электричка насмерть сбила перебегавшего пути возле Луги

По информации ivbg.ru, трагедия произошла 29 марта около 20:30 на перегоне между железнодорожными станциями «Разъезд генерала Омельченко» и «Луга».

Электропоезд, следовавший по направлению «Санкт-Петербург – Луга», наехал на мужчину, пытавшегося пересечь пути перед составом. Место происшествия пешеходным переходом не оборудовано, а машинист подавал звуковой сигнал.

Погибший – коротко стриженный мужчина около 30 лет на вид. Одет в темно-синюю толстовку, черную куртку, спортивные штаны и темно-синие кроссовки.