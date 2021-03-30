В Бокситогорске мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

Ключи от автомобиля мужчина похитил у своего знакомого во время совместного распития алкогольных напитков в Бокситогорске Ленобласти.

В воскресенье, 28 марта, у дома №26 по улице Красной в Бокситогорске Renault Logan наехал на забор. За рулем находился 39-летний мужчина, документов на машину у него не было.

На следующий день в полицию обратился 44-летний владелец иномарки. Он рассказал, что в выходные выпивал со своим знакомым, который похитил у него ключи от авто. Иномарка была припаркована во дворе. Возбуждено уголовное дело.