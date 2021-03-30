Полигон «Красный Бор» окончательно рекультивируют в 2024 году

Работы по рекультивации полигона проверили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко

Александр Дрозденко и Виктория Абрамченко сегодня, 30 марта, совместно с руководителями госкорпорации «Росатом» оценили ход работ по рекультивации полигона.

Мероприятия по рекультивации проходят в рамках нацпроекта «Экология» и позволят обеспечить принцип «герметичности» территории с полной ликвидацией последствий накопленного вреда окружающей среде.

Напомним, что полигон был открыт в Тосненском районе в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. К моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности. В 2020 году объект передали из собственности Санкт-Петербурга в федеральную собственность.