Фото: выборгская таможня изъяла стоматологические принадлежности на 1 млн рублей

При досмотре в МАПП Брусничное в кабине грузового автомобиля обнаружили сокрытые от таможенного контроля 610 образцов стоматологических принадлежностей и оборудования.

Части брекет-систем, зубные нити и коронки были спрятаны в технологических нишах автомобиля марки Volvo. По словам водителя, доставить оборудование в Выборг за денежное вознаграждение ему предложил незнакомый мужчина в Финляндии.

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Ориентировочная стоимость стоматологических принадлежностей – 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 16.2 и ч. 2 ст. 16.1.