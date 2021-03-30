Сергей Перминов получил обращения ленинградцев по капремонту 

Как сообщается на сайте Совета Федерации, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассмотрел обращения от жителей региона в режиме телеконференции.

Пенсионерка из Киришского района предложила на законодательном уровне усилить контроль за капремонтом, при этом введя «ответственность и наказание за некачественно проведенный ремонт, вплоть до уголовного». По словам женщины, после введения взноса на капремонт расходы на квартплату выросли. А многие дома в Киришах вообще не попали в программу, а где-то люде не довольны проведенным ремонтом.

Сергей Перминов отметил, что в Российской Федерации уже есть законодательный повод для привлечения к ответственности в таких случаях. Это, как правило, мошенничество либо халатность. Однако сенатор даст поручения юристам изучить региональное законодательство на предмет каких-то лазеек для недобросовестных исполнителей. При этом несколько дел о нарушениях при капремонте уже доведены до судебного разбирательства в рамках уголовных дел.

«Проблему необходимо актуально оценить и дать какие‑то новые алгоритмы взаимосвязи жителя, который дает свои деньги, фонда, который проводит ремонт, и итогов той деятельности, на которую рассчитывает тот, кто платит за это деньги», – ответил Сергей Перминов

Обратившаяся к сенатору жительница Волосовского района рассказала, что управляющие компании отказываются от обслуживания двухэтажных многоквартирных домов с выгребными ямами. Как правило, это постройки 50-60-х годов на 12-16 квартир. Управляющим компаниям невыгодно их содержать. При этом дома уже приходят в негодность, некоторые, по мнению обратившейся, могут рухнуть.

В качестве примера женщина привела дом, для которого в управляющей компании обещали сделать фундамент в 2043 году, водоотведение – в 2037-м. При этом «стена дома над выгребными ямами падает, все маячки треснули, и жители боятся, что не проснутся».

«Это, конечно, не поддается описанию. Одни эмоции», – ответил Сергей Перминов

Сенатор рассказал, что подготовит личное обращение и переговорит с представителями в областной администрации, чтобы были приняты меры.