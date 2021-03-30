Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Соответствующее постановление утвердил Михаил Мишустин.

Так, специальные договоры на сахар будут действовать до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября. Первоначально срок действия соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к подорожанию этих продуктов.

Эти меры фиксируют стоимость килограмма сахара на уровне не выше 46 рублей в рознице и 36 рублей для оптовиков, на литр масла – на уровне 110 и 95 рублей соответственно.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на подсолнечное масло и сахар в России впервые с момента заключения соглашений об удержании цен.

Ранее мы рассказывали, что цены на молоко в России могут вырасти на 10-15% из-за нового экологического сбора и цифровой маркировки молочной продукции. Однако в правительстве опровергли подорожание.