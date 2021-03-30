После ЧП на судоремонтном заводе «Пелла» возбуждено уголовное дело

Ранее ivbg.ru рассказывал, что на судоремонтном заводе «Пелла» в городе Отрадное Ленобласти во время проверки на устойчивость завалилось судно с рабочими.

В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть — покинули судно самостоятельно, еще двоих ищут.

Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Следователи проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.