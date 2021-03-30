Труп мужчины нашли в трюме завалившегося судна на заводе в Отрадном

Как сообщал ivbg.ru, возле Отрадного завалилось судно с рабочими. Двое их них пострадали, еще двоих заблокировало внутри.

Морозильный траулер «Скорпион» длиной 60 метров и шириной 15 метров накренился и оперся на стену причала. Его зафиксировали с помощью трех кранов. Шесть человек экипажа покинули судно. Двоих из них увезли в больницу. Врачи диагностировали переломы ребер.

Еще двое – 44-летний мужчина-рабочий и 37-летняя женщина-маляр из Узбекистана – оказались заблокированы в трюмах. По информации ivbg.ru, обнаружен труп мужчины. Он запутался в тросах. Продолжаются поиски женщины.